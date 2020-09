11-jarig Nederlands kindmodel verovert de wereld: “Maar eigenlijk leidt Summer normaal leven”

Je bent elf en de wereld ligt aan je poezelige voetjes dankzij een modellencontract in New York én in Milaan. Hoe ga je om met die druk? Documentairemaakster Cheeru Mampaey liep een jaar mee met het Nederlandse kindmodel Summer de Snoo en maakte er de driedelige serie ‘Picture perfect’ over.

Amper elf jaar en van fotostudio naar fotostudio. De Nederlandse televisiepresentator Peter R. de Vries sprak over exploitatie in RTL Boulevard wanneer het ging om het piepjonge topmodel dat zich een weg naar de modetop werkt. Maar volgens moeder/manager Jessica de Snoo leidt Summer een zo gewoon mogelijk leven: “Ze gaat op tijd naar bed en ze gaat naar het voetbal. Een training vindt ze belangrijker dan zichzelf op televisie zien. Ze gaat naar een kinderfeestje als het lukt, of speelt met vriendinnen. Ze is een normaal meisje van elf, met een normaal leven. Ze heeft er met dat modellenwerk iets extra’s bij, dat ze zelf heel leuk vindt. Het gaat haar ook gemakkelijk af.”

Samen met haar ouders. Die krijgen heel wat kritiek te verwerken op sociale media. Foto: blg

“Er is veel kritiek op Summer en haar ouders”, vertelt de Vlaamse documentairemaakster Cheeru Mampaey, die Picture perfect draaide, een blik in het leven van het kindmodel. “Daarom wilde ik deze docu ook maken. Om te laten zien dat het allemaal wel meevalt. Summer speelt veel, ze is vaak op de camping met haar ouders. Veel mensen hebben een verkeerd beeld, dat hoop ik te kunnen veranderen. Ze staat niet wekelijks voor de lens of op de set. Alleen wanneer er een opdracht is. Voor de rest speelt ze met haar jongere zusjes, ze voetbalt of speelt een game. Ze speelt meer dan ik ooit heb gespeeld. Toevallig werkt ze in de media, toevallig verdient ze geld. Ik maak in België een reeks over jonge topsporters, dat is veel harder. Die zijn ook zo jong en staan elke dag om half zes op om vier uur te trainen voor ze naar school gaan. Dat is veel heftiger en daar heeft niemand commentaar op. In het geval van Summer wordt er op sociale media veel gezegd, dan moet je als ouders echt een olifantenhuid hebben.”

Hoogbegaafd

In Picture perfect ben je getuige van de breuk met haar manager en het tekenen van het contract in New York, maar er wordt vooral ingezoomd op het privéleven van Summer. Cheeru Mampaey: “Summer is slimmer dan de gemiddelde elfjarige, dat komt wellicht omdat ze hoogbegaafd is en in een speciale klas zit. Dat merk je wel. Ze is niet wereldvreemd. Je kunt met haar een gesprek voeren dat je niet met elke elfjarige kunt voeren. Maar ze is boven alles een leuke meid. Ze zit veel op TikTok, ze is een meisje zoals alle andere behalve dat ze toevallig heel knap is en het geluk heeft dat ze daarmee iets kan doen.”

Moeder Jessica: “Er wordt ook gezegd dat ik Summer voor de lens wil schuiven omdat ik zelf model had willen worden. Ik kan je zeggen dat ik nooit die ambitie heb gehad en ook niet fotogeniek ben. Ik ben kapster en leg daar al mijn passie in. Dat kun je ook wel zien aan het haar van Summer.”

Picture Perfect is vanaf vandaag exclusief te zien bij Videoland.