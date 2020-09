Uitgaven gedwongen repatriëringen met 3,4 miljoen euro gedaald

Vorig jaar bedroegen de kosten voor de gedwongen repatriëringen voor de Belgische staat 11,8 miljoen euro. In 2018 ging het nog om 15,2 miljoen euro. Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang)vreest dat er sprake is van krimpende aandacht en politieke wil.

De kosten voor de repatriëring met reguliere vluchten bedroeg in 2019 2,1 miljoen euro tegen een kleine 5,3 miljoen het jaar voordien. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) legde de aanzienlijke besparing uit op schrijftelijke vraag van Dries Van Langenhove. De Block wijst er in haar antwoord op dat Frontex de vliegtuigtickets aankoopt op verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken en dat dit zorgde voor de aanzienlijke besparing op het nationaal budget.

Andere kosten

Volgens haar antwoord blijft bij de gedwongen repatriëringen het verblijf van de betrokkenen in gesloten centra de grootste kost. De factuur daarvoor bedroeg de voorbije twee jaar telkens iets meer dan 9 miljoen euro. De kosten voor de escortes van de federale politie bedroegen vorig jaar 300.000 euro tegen een kleine 580.000 euro in 2018. De factuur voor medische expertise liep in 2019 op boven de 70.000 euro tegen amper 1.100 euro in 2018. Dat is te wijten aan de betaling van achterstallige facturen voor de leeftijdsbepaling.

“We wisten al in het begin dit jaar dat ook in 2019 onder Maggie De Block het aantal gedwongen repatriëringen is gedaald. Nu zien we dat ook de budgetallocatie navenant is”, reageert Dries Van Langehove op de cijfers. “Volgens De Blocks kabinet is de besparing te wijten aan het feit dat er meer kan geleund worden op de goedkopere Frontex-diensten, maar die uitleg is niet bevredigend. Ten eerste zijn de Belgische uitgaven naar Frontex zelf gedaald in 2019 met meer dan 33%. Ten tweede weten we dat we afgelopen jaren terug een grotere influx hebben gehad van illegale migratie, terwijl de repatriëringen net zijn gedaald.”