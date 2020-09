Politie zoekt getuigen van mogelijke aanval die tot dood van vrouw leidde in Willebroek

Willebroek / Tisselt - De lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek heeft dinsdag een oproep tot getuigen gedaan in verband met de dood van een 77-jarige vrouw in de Willebroekse deelgemeente Tisselt. De vrouw overleed vorige week in het ziekenhuis nadat ze op 10 augustus ‘s avonds zwaargewond was aangetroffen in haar woning. Mogelijk was er kwaad opzet in het spel.

De zoon van het slachtoffer trof zijn moeder die maandagavond met levensbedreigende verwondingen aan in haar huis in de Jozef De Blockstraat en verwittigde meteen de hulpdiensten. Die brachten de vrouw over naar het ziekenhuis, waar ze weken in coma lag en uiteindelijk eind vorige week overleed. De vrouw kon dan ook niet worden verhoord over wat er precies was gebeurd. De politie startte in tussentijd wel een onderzoek en het gerechtelijk labo en een forensisch deskundige kwamen ter plaatse in de woning.

“Tijdens het onderzoek zijn er elementen naar voor gekomen die op kwaad opzet kunnen wijzen”, stelt de politie nu. “Om de ware toedracht van de feiten te kennen, zijn de rechercheurs op zoek naar getuigen die die maandagavond 10 augustus of de dagen voorafgaand, (verdachte) zaken zouden gezien hebben die een belangrijke input kunnen zijn in het gerechtelijk onderzoek.”

Wie informatie heeft over de zaak, kan de lokale politie bereiken op het nummer 015 464 464.