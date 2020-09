Eerste drijvend zonnepark van Vlaanderen geopend in Dessel

Dessel - Op een groeve van zandverwerker Sibelco in Dessel is dinsdag het eerste drijvend zonnepanelenpark van Vlaanderen officieel in gebruik genomen. De installatie Floating PV telt 17.250 zonnepanelen en produceert 7 GWh per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 2.000 gezinnen.

Het project werd opgestart in 2017 en is een samenwerking van Sibelco, de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, Luminus en Group Machiels. De bouw was in handen van Engie Fabricom. “Sibelco is door haar zandontginning eigenaar van heel wat grote groeves”, zegt country manager Bart Van Herck. “Zo is de groeve De Schans 70 hectaren groot. De ligging dichtbij de fabriek maakt de site perfect geschikt voor een drijvend zonnepark.”

Naast het feit dat er geen andere grond wordt ingenomen, hebben zonnepanelen op het water nog enkele andere voordelen. Zo kunnen ook aan de onderkant panelen worden geïnstalleerd, die zonlicht krijgen door de reflectie op het water. Het water heeft bovendien een koelend effect, wat het rendement ten goede komt. Op hete dagen worden de panelen besproeid met water dat wordt opgepompt uit de groeve.

De 17.250 panelen produceren jaarlijks 7 GWh groene stroom, genoeg voor 2.000 gezinnen. Zo’n 80 procent zal door de vesting van Sibelco worden gebruikt, de rest komt op het net terecht. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) mocht dinsdag het laatste zonnepaneel helpen installeren. “Dergelijke projecten wil de Vlaamse regering volop steunen”, zegt de minister. “Floating PV zal ook metingen uitvoeren en haar resultaten delen met het Vlaams Energieagentschap.”