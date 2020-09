ANALYSE. Waarom de Belgisch Voetbalbond verveeld zit met het feit dat uitgerekend een speler van Club Brugge positief testte

De voetbalbond zit sinds maandagnamiddag in crisismodus. Dat een Rode Duivel positief testte op corona is reden genoeg om iedereen rond de nationale ploeg nerveus te maken. Maar dat uitgerekend een speler van Club Brugge is getroffen, zet de zenuwen nog meer op scherp. De landskampioen toonde zich eerder al – terecht of niet - kritisch voor de aanpak van de bond.