Bijna anderhalve klacht per dag over huisjesmelkers in Brussel

Brussel - Het fenomeen huisjesmelkerij blijft een erg aanwezig probleem in het Brussels gewest. In 2019 heeft de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) 526 klachten geregistreerd.

Het is opvallend dat de drie gemeenten Schaarbeek (96), Brussel-stad (83) en Anderlecht (64) samen goed zijn voor bijna de helft van de 526 klachten die in 2019 binnen liepen bij de DGHI. De voorlopige cijfers van 2020 tonen dat er op 9 juli al 234 klachten werden geregistreerd.

Geen controles door corona

Omwille van de coronapandemie kon het controlewerk op het terrein in het tweede kwartaal van 2020 wel niet worden uitgevoerd. De klachten die in 2019 en 2020 geregistreerd werden bij de DGHI, zijn in 99 procent van de gevallen weliswaar gegrond, zo blijkt uit de controles die wel werden uitgevoerd.

“Als je ziet dat meer dan 99 procent van de klachten ook terecht bevonden wordt, kan je je afvragen hoeveel gevallen er dan nog onder de radar verscholen blijven. Op die manier krijgen honderden of duizenden gezinnen niet de kwaliteit van huisvesting die zij verdienen, waardoor ze in een vicieuze cirkel terechtkomen”, waarschuwt Brussels parlementslid Debaets.