Koninklijk Belgisch filmarchief brengt eerbetoon aan Robbe De Hert

Cinematek, het Koninklijk Belgisch filmarchief, brengt van 23 tot 26 september een eerbetoon aan de recent overleden regisseur Robbe De Hert. Verschillende van zijn films worden in Studio 5 van Flagey opnieuw vertoond tijdens de In Memoriam Robbe De Hert.

“Met het overlijden van Robbe De Hert verliezen we niet alleen een geëngageerde cineast, maar ook een gewaardeerd lid van het bestuur van Cinematek”, klinkt het.

De Hert overleed op 24 augustus op 77-jarige leeftijd. De Antwerpse cineast speelde in de jaren ‘70 een belangrijke rol in de Belgische filmwereld en droeg bij aan de vernieuwing van een rebelse en geëngageerde Belgische cinema. Tickets zijn vanaf dinsdagmiddag beschikbaar via www.flagey.be.