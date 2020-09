Statbel: “Lonen in vele essentiële beroepen ver onder Belgische gemiddelde”

Zorgkundigen, schoonmakers, veiligheidsagenten, winkelpersoneel ... Ze werden tijdens de coronalockdown als essentieel beschouwd, maar ze verdienen vaak beduidend minder dan het gemiddelde maandloon in de private sector in België. Het slechtst betaalde beroep in België is dat van verzorgende in kinderdagverblijven en crèches.

Statbel concentreerde zich voor de nieuwe cijfers op de essentiële beroepen, werknemers die tijdens de lockdown niet zomaar van thuis konden werken omdat ze vaak contact hebben met klanten en patiënten. Het loon van die mensen vergeleek het met het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde medewerker in de private sector in 2018: 3.627 euro.

Gezondheidszorg

Een eerste essentiële sector is de gezondheidszorg. Specifieke, hooggekwalificeerde functies - dokter, tandarts, apotheker - worden duidelijk beter betaald dan het gemiddelde. Artsen verdienen bijvoorbeeld gemiddeld 7.091 euro bruto per maand, waarmee ze tot de best betaalde functies van het land horen.

Maar lager gekwalificeerd personeel in de gezondheidszorg ontvangt een lager loon. Voor zorgkundigen is dat bijvoorbeeld gemiddeld 2.549 euro per maand, “oftewel een bedrag dat bijna 30 procent onder het loon van de gemiddelde Belg ligt”, aldus Statbel.

Winkelbedienden

Ook de winkels bleven tijdens de lockdown draaien, maar het winkelpersoneel behoort wel tot de minst betaalde beroepen in België. Zij verdienen gemiddeld 2.500 euro bruto per maand. En in de logistieke sector, die onder meer nodig was om de winkelrekken aan te vullen, verdienen de meeste werknemers minder dan 3.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om bus- en vrachtwagenchauffeurs, magazijniers en pakjesbezorgers.

Slechtst betaalde beroep

Ook vuilnisophalers en schoonmakers zitten ver onder het nationale gemiddelde, maar het slechtst betaalde beroep in België is op basis van de cijfers voor 2018 dat van verzorgende in kinderdagverblijven en crèches. Zij krijgen gemiddeld maar 2.317 euro bruto per maand.