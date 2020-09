Zaak Bart De Pauw wordt voor de rechtbank uitgevochten

Het parket in Mechelen heeft de zaak van Bart De Pauw dinsdag naar de rechtbank doorverwezen Video: Het Nieuwsblad

De Mechelse raadkamer heeft dinsdagnamiddag Bart De Pauw naar de strafrechter doorverwezen. De bekende televisiemaker wordt verdacht van belaging en digitale overlast. Hij riskeert een celstraf van twee jaar.

Een echte verrassing is het niet meer. Noch Bart De Pauw, noch de burgerlijke partijen – bekende actrices en medewerkers van Bart De Pauw – verzetten zich tegen de doorverwijzing die door het parket werd gevraagd. Volgens Lieselotte Claessens, woordvoerster van het parket van Mechelen, waren er voldoende bezwaren tegen De Pauw om hem door te verwijzen. Ze maakte nog eens duidelijk dat deze beslissing niets zegt over de schuld of onschuld van de bekende televisiemaker.

De advocaten van Bart De Pauw verzetten zich niet tegen een doorverwijzing Video: PHU/Olivier Matthys

De zitting van de raadkamer vond dinsdag plaats achter gesloten deuren. Bart De Pauw was niet aanwezig. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn twee advocaten. Maar lang zaten zij niet binnen. ”We hebben ons niet verzet tegen een doorverwijzing”, zeiden advocaten Michael Verhaege en John Maes toen ze al na een tiental minuten de rechtbank buiten stapten. Verdere verklaringen legden ze niet af. “Onze argumenten houden we voor de openbare zitting.”

An-Sofie Raes en Christine Mussche, advocates van de burgerlijke partijen. Foto: Olivier Matthys

Ook de actrices en medewerkers die door De Pauw gestalkt zouden zijn, daagden niet op de zitting van de raadkamer op. Zij hebben nooit om een proces gevraagd: het gerecht startte een onderzoek op zonder dat zij ooit een klacht indienden. Dat gebeurde nadat De Pauw zelf in een videoboodschap hun klachten wereldkundig had gemaakt.

Maar ook de verdediging van de vrouwen is klaar voor een proces. “In eerste instantie stonden onze cliënten niet te springen om het tot een rechtszaak te laten komen. Maar als het moet, dan moet het. Ze willen erkenning voor wat er gebeurd is.” De vermeende slachtoffers zullen door de rechtszaak hun anonimiteit wel verliezen, maar dat schrikt hen volgens advocate Christine Mussche niet af.