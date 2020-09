Donald Trump vraagt journalist om mondmasker af te zetten: “U klinkt gedempt”

Donald Trump was maandag niet tevreden toen een journalist van persagentschap Reuters hem een vraag wilde stellen tijdens een persconferentie. De president van de VS vond dat de man “gedempt” klonk en vroeg hem om zijn mondmasker af te zetten. Jeff Mason weigerde, maar stelde voor om luider te praten. “Het is beter”, klonk de lauwe reactie van Trump, die op zijn bekende manier rond de pot draaide zonder te antwoorden op de vraag.