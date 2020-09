Voor CD&V is “administratieve vereenvoudiging” eerste stap in transformatie M-decreet

“Administratieve vereenvoudiging is absoluut een eerste stap in de goede richting en is een onderdeel van de vier speerpunten die CD&V naar voren schuift in de transformatie van het M-decreet naar een nieuw begeleidingsdecreet”. Zo reageert Vlaams parlementslid Loes Vandromme op de aankondiging van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts dat hij met de hervorming van het gemotiveerd verslag de Centra voor Leerlingenbegeleiding meer ruimte wil geven.

Vandromme wijst erop dat de administratieve mallemolen één van de meest gehoorde verzuchtingen van leerkrachten én ouders van kinderen die specifieke onderwijsbehoeften en zorgnoden hebben. “Daarom moeten we op zoek gaan naar een licht administratief traject waarbij we de zorgzwaarte gemakkelijker in beeld kunnen brengen. CLB-medewerkers spenderen uren achter hun bureau om dossiers aan te maken en op te volgen. Goed dat er nu meer ruimte is om gesprekken aan te gaan met ouders, leerlingen en leerkrachten”, vindt ze.

De andere speerpunten, die de CD&V naar voren schuift, zijn recht op maximale leerkansen, schoolteams, leerkrachten en ondersteuners nieuwe groeikansen aanbieden en de ouderbetrokkenheid.

“Elk kind heeft recht op maximale leerkansen. Het uitgangspunt van het nieuwe begeleidingsdecreet moet en zal zijn dat elk kind, elke leerling zijn plaats heeft in een kwaliteitsvolle onderwijssetting die recht doet aan zijn mogelijkheden en talenten”, stelt Vandromme.

“Gewoon en buitengewoon”

Goed uitgewerkte brede basiszorg en verhoogde zorg in het gewoon onderwijs zijn voor CD&V nodige fundamenten. De partij pleit voor een actualisatie en vereenvoudiging van de structuur, de organisatie en het aanbod van het buitengewoon onderwijs. “We brengen het gewoon en het buitengewoon onderwijs dichter bij elkaar, waar mogelijk ook door hun infrastructuur te delen en expertise uit te wisselen. We zorgen ervoor dat de aanwezige expertise maximaal benut wordt. We moeten schoolteams, leerkrachten en ondersteuners de kans geven om te groeien in hun opdracht”.

CD&V wil dat de initiële lerarenopleiding een goede basis levert om optimaal in te spelen op de diversiteit binnen een leerlingenpopulatie. Tijdens hun loopbaan moeten leerkrachten kansen krijgen om zich steeds meer te vormen, zeker ook als het gaat om het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Ten slotte vraagt CD&V aandacht voor de rol van de ouders. De wederkerigheid in de relatie tussen ouders en school is belangrijk.