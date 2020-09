Bestuurder crasht na lange achtervolging in Schelle, drugs gevonden in auto

Schelle - In het Antwerpse Schelle is dinsdagochtend een wagen gecrasht na een achtervolging door de politie vanaf de Nederlandse grens. Dat zegt het Antwerpse parket. De 22-jarige bestuurder werd opgepakt, een tweede inzittende zou ontkomen zijn. In de wagen trof de politie drugs aan.

De achtervolging begon aan de Nederlandse grens, waarna het via de E19 naar de afrit Brecht ging. De vluchtende wagen werd opnieuw gespot op de Kampweg in Wuustwezel en reed vervolgens weer de E19 op. Even later ging hij via de Antwerpse ring de Antwerpse binnenstad in en reed hij door Borgerhout en over de Leien richting A12.

Daar besloot de bestuurder ter hoogte van Schelle weer voor lokale wegen te kiezen en dat leidde in de Steenwinkelstraat tot een crash.

De bestuurder werd opgepakt voor verhoor, mogelijk wordt hij daarna voor de onderzoeksrechter geleid.