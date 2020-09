40 maanden cel voor online misbruik meisjes

De rechtbank in het Nederlandse Den Bosch heeft een 26-jarige man uit Eindhoven veroordeeld tot veertig maanden cel en terbeschikkingstelling (tbs) met voorwaarden, wegens online misbruik van vijf minderjarige meisjes. Filmpjes en foto’s hiervan zette hij op sociale media. De man is ook schuldig bevonden aan het maken en bezitten van kinderporno.

De Eindhovenaar drong zich tussen juni 2015 en juni 2019 via chatberichten op aan de vijf meisjes en viel hen langdurig lastig. De meisjes moesten seksuele handelingen bij zichzelf verrichten.

“Zeer kwetsend”

Volgens de rechtbank had de verdachte uitsluitend oog voor zijn eigen seksuele behoefte en hield hij volstrekt geen rekening met de gevoelens van zijn slachtoffers. Dat de man beeldmateriaal op sociale media heeft gezet, is voor de betrokken meisjes “zeer kwetsend”, aldus de rechtbank.

Gedragskundigen achten de kans op herhaling groot. Daarom moet de man zich in het kader van de opgelegde tbs laten opnemen in een zorginstelling voor een behandeling en mag hij geen drugs of alcohol gebruiken. Ook is bepaald dat hij niet op het internet mag en moet hij contact met minderjarigen mijden. Contact met de slachtoffers is hem verboden.

Drie meisjes is een schadevergoeding van in totaal bijna 10.000 euro toegekend.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar cel en tbs met voorwaarden geëist.