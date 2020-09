Politie rolt drugslab op in hoeve, vijf mensen in cel

De speurders zijn in de hoeve in Lendelede een synthetisch drugslab op het spoor gekomen. Er werden gevaarlijke chemische stoffen aangetroffen. Foto: gsd

Lendelede - In Lendelede is dinsdagmiddag een synthetisch drugslab aangetroffen in een hoeve. Er werden gevaarlijke chemische stoffen gevonden. Bij huiszoekingen werden vier personen opgepakt. Een vijfde, die de velden was ingevlucht, kon na een grootschalige zoekactie met onder meer een helikopter gevat worden.

Iets voor 13 uur raasden meerdere politiewagens van de zone Vlas met loeiende sirenes richting Lendelede, in de buurt van de Rijksweg. Ze kwamen bijstand leveren aan de federale gerechtelijke politie, die net een inval had gedaan op een hoeve uit de buurt.

De speurders, gestuurd door het parket van Brugge, waren een synthetisch drugslab op het spoor gekomen en voerden een reeks huiszoekingen uit in een onderzoek naar de productie en export van verdovende middelen.

Daarbij werden vier personen gearresteerd. Een vijfde vluchtte de velden in. De politie schakelde daarop meteen de grote middelen in. De helikopter van de federale politie vloog ter plaatse en zweefde geruimde tijd over de velden. (Lees verder onder de foto).

Met onder meer een helikopter werd gezocht naar een voortvluchtige. Foto: gsd

Er werden ook speurhonden ingezet. In de straten in de buurt krioelde het van politie. Ploegen van de federale gerechtelijke politie en van de lokale politiezones van Vlas, Midow en Gavers slaagden er uiteindelijk in de man te vatten en te arresteren.

Gevaarlijke stoffen

Intussen kamden de speurders de hoeve uit. De boerderij zou eigendom zijn van iemand die normaal gezien brandhout verkoopt. Een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer kwam ter plaatse om de synthetische drugs en de bijhorende vloeistoffen te onderzoeken. Dat gebeurde in een speciaal pak.

Een gespecialiseerd team van de federale politie deed in een lab al de eerste technische vaststellingen. Ter plaatse waren gevaarlijke chemische stoffen aangetroffen. Niet veel later kwam ook een ziekenwagen naar de boerderij.

De vijf opgepakte personen zullen worden verhoord, waarna zal worden beslist over eventuele voorleidingen en gerechtelijke aanhoudingen bij de onderzoeksrechter.