Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken verwacht Duitse ambassadeur voor gesprek over vergiftiging Navalny

In het geschil over de vergiftiging van Kremlin-criticus Aleksej Navalny verwacht Rusland de Duitse ambassadeur in Moskou voor een gesprek. Dit deelde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Sacharova, dinsdag op Facebook mee. Het gesprek vindt woensdag plaats, zo klonk het bij de Duitse ambassade.

Moskou verwacht volgens Sacharova dat Duitsland zijn bevindingen in de zaak voorlegt. Het gaat om de resultaten van onderzoek in een laboratorium van het Duitse leger en alle “bewijzen” van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, schreef de woordvoerster. “Het is tijd om de kaarten op tafel te leggen, want het is voor iedereen duidelijk: Berlijn bluft” om met opschudding een vuil politiek spel te spelen, aldus Sacharova.

Navalny viel op 20 augustus in Rusland in coma en werd later op aandringen van zijn gezin naar het Chartéziekenhuis in Berlijn overgebracht. De Duitse regering deelde na onderzoek in een speciaal lab mee dat er geen twijfel over bestond dat Navalny met het zenuwgif novitsjok vergiftigd was. Rusland betwist dit.

Begin september werd de Russische ambassadeur in Berlijn, Sergej Netschajew, op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn ontboden.