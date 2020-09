Michelin start grootschalig Europees project voor recycleren van banden

De Franse bandenfabrikant Michelin start samen met dertien partners een Europees project voor het recycleren van banden. Het ‘BlackCycle’ project wil op zeer grote schaal de circulaire economie van banden mogelijk maken, zo meldt Michelin dinsdag. Het doel is dat binnen vijf tot zes jaar in Europa bijna de helft van de versleten banden via deze cyclus verwerkt wordt.