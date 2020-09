Wereldwijd vierde warmste augustus ooit gemeten

Wereldwijd was augustus 2020 de vierde warmste augustus ooit gemeten. De temperaturen lagen met name in het zuidwesten van de Verenigde Staten en Noord-Mexico, boven Noordwest-Siberië en boven een groot gedeelte van de Noordelijke IJszee boven het gemiddelde, zo blijkt dinsdag uit gegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus.

De temperatuur boven de oceanen lag in augustus grotendeels boven het gemiddelde, maar op het zuidelijk halfrond, rond Antarctica, zijn veel gebieden koeler dan gemiddeld gebleven.

Daarnaast was de hele zomer in Europa wel warm, maar er werd geen record verbroken. De temperatuur lag er tussen juni tot en met augustus ongeveer 0,9 graden boven het gemiddelde. Dat ligt beduidend lager dan de temperatuur van de warme zomers van 2003, 2010, 2018 en 2019.

Enkele hittegolven hebben wel gezorgd voor dagelijkse temperaturen die flink boven het gemiddelde lagen in delen van West- en Centraal-Europa. Het aantal dagen met ‘zeer zware hittestress’ was gelijk aan het aantal dagen in de zomer van 2019 en iets lager dan het aantal dagen in 2003. Beide jaren lieten intense hittegolven optekenen in dezelfde regio.

Copernicus is het aardobservatieprogramma van de Europese Unie. Het maakt in de eerste plaats gebruik van satellietgegevens, maar daarnaast ook van metingen in schepen, vliegtuigen en weerstations van over de hele wereld.