Drietal riskeert tot 18 maanden cel voor inbraak in drankencentrale

Grimbergen - Drie mannen hebben zich dinsdag voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden omdat ze in november 2017 hadden ingebroken in een drankencentrale in Grimbergen.

Ze waren toen aan de haal gegaan met enkele lege biervaten maar twee van hen konden door de politie ingerekend worden. Slechts één van de drie verscheen dinsdag voor de correctionele rechtbank, de andere twee dreigen dan ook bij verstek veroordeeld te worden.

Volgens de enige aanwezige was hij door de twee anderen aangesproken om chauffeur te spelen bij een eenvoudig transport. Pas toen hij in Grimbergen aankwam en één van de twee mannen op de uitkijk bleef staan terwijl de andere de toegangspoort van een drankcentrale forceerde, had hij naar eigen zeggen door dat er iets mis was. Desondanks bleef hij ter plaatse terwijl er lege biervaten in zijn bestelwagen werden geladen. Bovendien keerde hij diezelfde nacht samen met de twee mannen nog eens terug naar de drankencentrale om nog meer te gaan stelen. Bij die tweede inbraak werden ze echter betrapt door de politie, die de chauffeur en één van de andere verdachten kon inrekenen.

“Aan de slag als veiligheidsagent”

Het parket Halle-Vilvoorde eiste dinsdag 10 maanden cel tegen de chauffeur, 1 jaar tegen de tweede verdachte en 18 maanden tegen de derde.

“Mijn cliënt is hier enkel in verzeild geraakt door toedoen van die andere twee maar neemt nu wel als enige zijn verantwoordelijkheid”, pleitte de advocate van de chauffeur. “Hij is intussen aan de slag als veiligheidsagent in de petrochemie en volgt een opleiding tot preventie-adviseur. Een opschorting of een werkstraf zouden hem toelaten een blanco strafblad te behouden.”

De rechtbank spreekt zich uit op 6 oktober.