Daar is de eerste nazomer al: “Volgende week lokaal 30 graden mogelijk”

Haal de zonnecrème maar al opnieuw uit de kast, want vanaf zaterdag komt de eerste nazomer stilaan op gang. “Volgende week dinsdag gaan we zelfs mogelijk lokaal naar 30 graden”, zegt weerman David Dehenauw.

“We zitten nu nog met temperaturen rond de twintig graden en wat wolken”, aldus Dehenauw. “Wat eigenlijk een normaal weerbeeld is voor de tijd van het jaar. Maar we zien dat het stilaan zonniger wordt en dat we zaterdag en zondag al mooie dagen krijgen met 24 graden. Vanaf maandag doen we er nog een schepje bovenop en op dinsdag zie ik het lokaal mogelijk 30 graden worden, waarmee de eerste nazomer een feit is.”

Uitzonderlijk is het niet. “In september halen we wel vaker die temperaturen. Nu hebben we dat te danken aan een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan dat verbinding zal maken met een kern die zich boven Italië aan het ontwikkelen is. We komen daar aan de westflank van te liggen, zodat we zullen profiteren van zuidelijke luchtstromen die hoge temperaturen met zich meebrengen. In de tweede helft van de week schuift dat hogedrukgebied op richting Scandinavië, maar het blijft dicht genoeg in de buurt om ook na dinsdag voor mooi weer te blijven zorgen. Op het eind van de dag kan er telkens wel kans zijn op een onweersbui, maar het is nog te vroeg om dat concreet te gaan voorspellen.”

