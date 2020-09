Vleugelverdediger Aleksandar Kolarov ruilt AS Roma voor Inter. Dat heeft de club van Rode Duivel Romelu Lukaku dinsdag bevestigd.

De 34-jarige Kolarov is met Inter toe aan zijn derde club in Italië. Eerder speelde hij voor Lazio Roma (2007-2010). Tussen 2010 en 2017 kwam Kolarov uit voor Manchester City. De afgelopen drie seizoenen voetbalde hij voor AS Roma.

Kolarov telt 92 caps met de Servische nationale ploeg. Daarin was hij goed voor elf doelpunten.