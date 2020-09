Yannick Carrasco tekent voor vier seizoenen bij Atlético Madrid

Yannick Carrasco verlaat het Chinese Dalian Pro en keert terug naar Atlético Madrid, waar hij een contract voor vier seizoenen ondertekend heeft, zo maakte de Spaanse topclub dinsdag bekend.

De intussen 27-jarige Rode Duivel was al sinds de winterstop opnieuw bij Atlético aan de slag, maar dan op uitleenbasis. Na enkele matige jaren in de Chinese competitie vond de winger in de Spaanse hoofdstad het voetbalplezier terug en dat was ook te merken op het veld. Carrasco knokte zich gaandeweg opnieuw in de gunst van coach Diego Simeone en werd er basisspeler. In het halve seizoen op uitleenbasis was hij er in zestien wedstrijden goed voor één doelpunt en vier assists, met het competitieduel van eind juni in en tegen FC Barcelona als absolute uitschieter. Als beste man op het veld had Carrasco toen met twee assists een belangrijk aandeel in de puntendeling (2-2). “In het tweede deel van vorig seizoen heeft hij aangetoond belangrijk te zijn voor onze ploeg”, klinkt het in de mededeling. “Hij hielp Atlético mee naar de derde plaats in La Liga en de bijbehorende kwalificatie voor de Champions League.”

Ook bij de Rode Duivels stijgt Carrasco weer in de pikorde. Afgelopen zaterdag was hij in Kopenhagen een van de lichtpunten bij de Belgen op bezoek bij Denemarken (0-2). Vooraf was met de speler overeengekomen dat hij nadien mocht terugkeren naar zijn club, in de voorbereiding op het nieuwe seizoen en blijkbaar dus ook om zijn transfer af te ronden.

Voor Carrasco, die Spaanse roots heeft, is Madrid intussen een tweede thuis geworden. Voordat Dalian hem er in de winter van 2018 wegplukte, was hij er al 2,5 seizoenen aan de slag geweest. In juli 2015 had Atlético hem overgenomen van AS Monaco dat hem in 2010 bij de jeugd van Racing Genk wegplukte. Bij zijn eerste passage bij Atlético speelde Carrasco 124 wedstrijden voor de club. Hij scoorde daarin 23 goals en gaf 17 assists.