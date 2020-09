Populair sociaal netwerk OnlyFans: redding voor sekswerkers tot een Disneysterretje roet in het eten gooide

In internetland is enige deining ontstaan rond OnlyFans. Het gaat om een populaire website waar bezoekers betalen om te zien wat creators te bieden hebben. Van kookkunstjes tot nietsverhullend naakt en zelfs harde porno. Sinds de coronacrisis gaan de cijfers van de site door het dak en is het een alternatieve bron van inkomsten geworden voor sekswerkers. Een Hollywoodsterretje heeft die bron nu echter zo goed als drooggelegd. Bovendien rijzen steeds meer vragen over hoe veilig de site is voor minderjarigen.