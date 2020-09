Proces van Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma opnieuw uitgesteld

Het proces tegen de Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma is dinsdag voor de derde keer uitgesteld, tot 8 december. Hij wordt beschuldigd van corruptie in een ruim twintig jaar oude zaak.

Zuma (78), die van 2009 tot 2018 aan het hoofd van het land stond, zou 4 miljoen rand (ongeveer 200.000 euro aan de huidige koers) smeergeld ontvangen hebben van het Franse bedrijf Thales, in de marge van een enorm wapencontract dat in 1999 werd toegekend. Het gewezen staatshoofd, destijds vicepresident, en de elektronicagroep hebben de beschuldigingen steeds ontkend.

Het proces zou aanvankelijk in mei gehouden worden. Het werd in juni uitgesteld vanwege de coronapandemie en in september om administratieve redenen.