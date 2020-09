Minister en chef staatsveiligheid ondervraagd over explosie Beiroet

Een minister en twee hoge veiligheidsfunctionarissen, onder wie de chef van de Libanese staatsveiligheid, zullen in de komende dagen gehoord worden als getuigen in het onderzoek naar de explosie in de haven van Beiroet begin augustus. Dat bevestigt het Libanese gerecht.

Bij de vernietigende explosie op 4 augustus in de haven van Beiroet kwamen zeker 190 mensen om het leven. Meer dan 6.500 anderen raakten gewond. Volledige wijken van Beiroet werden van de kaart geveegd. In de nasleep van de ramp kwamen duizenden Libanezen op straat om corruptie en wanbeleid bij de heersende klasse aan te klagen. De explosie was te wijten aan een grote hoeveelheid ammoniumnitraat, die jarenlang onzorgvuldig opgeslagen werd in de haven van de Libanese hoofdstad.

Schuldig verzuim?

De onderzoeksrechter die belast is met het onderzoek naar de zaak roept nu de minister van Transport en Openbare Werken in de ontslagnemende Libanese regering op het matje, net als de chef van de Staatsveiligheid. De twee zullen gevraagd worden te getuigen over de zaak, bevestigt een anonieme bron binnen het gerecht. Als blijkt dat er sprake is van schuldig verzuim van hun kant, kunnen ze nadien nog ondervraagd worden als verdachten.

In totaal zijn al 25 mensen aangehouden in het dossier, onder wie de CEO van de haven en de algemene directeur van de douanediensten en drie Syrische arbeiders, die net voor de ontploffing nog laswerken uitvoerden aan de container waar het ammoniumnitraat in opgeslagen lag.