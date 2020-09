Tesla sluit kapitaalverhoging van 5 miljard dollar af

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla heeft met de verkoop van aandelen 5 miljard dollar (4,25 miljard euro) opgehaald. Dat heeft het concern van Elon Musk dinsdag bekendgemaakt.

De aandelenverkoop was begin deze maand bekendgemaakt en wordt nu dus al afgerond. Tesla geeft veel geld uit om te groeien en het investeert ook fors in verschillende projecten, zoals de bouw van een eerste fabriek in Europa, in Duitsland.

Het aandeel Tesla deed het tot voor kort erg goed op de beurs, ook na de splitsing van de aandelen in vijf. Maar de laatste dagen is er op Wall Street een verkoopgolf ontstaan in de technologiesector, en ook Tesla deelt in de klappen. Dinsdag opende het aandeel met een verlies van meer dan 16 procent, al had dat ook te maken met de aangekondigde samenwerking tussen de kleinere Tesla-rivaal Nikola en de Amerikaanse autobouwer General Motors (GM).