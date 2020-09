Bekende restauranteigenaar in cel nadat hij partner probeerde dood te rijden met Porsche

Bommetje in de Luikse horeca. Jean-Luc Pire, de eigenaar van het restaurant La Centrale des Viandes in Chênée, zit in de gevangenis van Lantin. Hij werd er opgesloten nadat hij met zijn Porsche had geprobeerd om zijn partner dood te rijden.

Jean-Luc Pire, de mythische en charismatische eigenaar van het restaurant La Centrale des Viandes in Chênée, zit sinds afgelopen vrijdag vast voor poging tot doodslag op zijn partner Yvonne.

Wat een fijne, onbezorgde avond moest worden in café La Lanterne in Grivegnée, eindigde in een regelrecht drama. Toen het koppel de zaak rond 2.50 uur verliet, stapte Jean-Luc furieus in zijn zwarte Porsche Cayenne en reed prompt zijn vrouw aan. Het koppel had volgens de website van Sudinfo zwaar gedronken.

Waarom het vorige week, in de nacht van woensdag op donderdag, zo kon mislopen, wordt door het parket nog verder onderzocht.