Zaak over bootongeval op Schelde wordt in december behandeld

Antwerpen - Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag de zaak ingeleid over een ongeval met twee boten tijdens een teambuildingactiviteit op de Schelde. Achttien opvarenden raakten daarbij gewond.

De bestuurders van de boten en de firma die de boten ter beschikking stelde, staan terecht voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Er werd met alle partijen overeen gekomen om het dossier op 16 december te behandelen.

Een Nederlandse firma organiseerde op 5 april 2019 een teambuilding voor haar werknemers. De firma schakelde een bedrijf uit Wetteren in voor een tochtje op de Schelde met twee RHIBs (Rigid Hull Inflatable Boats). De zestien personeelsleden werden over twee boten verdeeld. Zaakvoerder Georges B. bestuurde één van de boten, Benny R. de andere.

Sint-Annastrand op Linkeroever

Ter hoogte van het Sint-Annastrand op Linkeroever liep het fout. De twee RHIBs botsten aan hoge snelheid frontaal op elkaar, waardoor alle inzittenden in het water belandden. De Waterbus, die in de buurt was, kon de eerste drenkelingen uit het water halen. Achttien opvarenden raakten bij het ongeval gewond. Drie waren er ernstig aan toe.

Het bedrijf uit Wetteren en de twee bestuurders van de boten werden naar de rechtbank verwezen voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Er wordt hen een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid verweten. Daar staan celstraffen tot zes maanden en boetes tot 4.000 euro op.