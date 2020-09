Man probeert hond te redden uit hoogspanningscabine: Infrabel vrijgesproken

Spoorwegnetbeheerder Infrabel is dinsdag door de correctionele rechtbank van Bergen vrijgesproken voor onvrijwillige slagen en verwondingen door gebrek aan voorzorg. De burgerlijke partij verloor in 2011 beide handen toen hij zijn hond wou redden uit een hoogspanningscabine van de spoorwegnetbeheerder.

De toen 21-jarige Brian Fillieux was die bewuste 23 januari iets voor 20 uur op wandel met zijn hondje Maya in Boussu. De hond was niet aangelijnd en rende, niet ver van de spoorlijn, een opslagplaats in van Infrabel, waarin zich een hoogspanningscabine bevond. Fillieux wilde het dier redden, en werd daarbij geëlektrocuteerd. Hij bleef verschillende maanden in coma en toen hij ontwaakte was hij beide handen en een deel van zijn voorarmen kwijt. De hond was op slag dood.

Het terrein van Infrabel is normaal gezien niet toegankelijk en bij de ingang van het open hek staat een bord dat het terrein privé is en dat het betreden van het terrein mogelijk strafbaar is.

De rechtbank sprak de spoorwegnetbeheerder dan ook vrij.