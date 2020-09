Novitsjok-expert over zaak-Navalny: “Gif bevond zich mogelijk op zijn onderbroek”

Het gif dat gebruikt werd tegen de 44-jarige Aleksej Navalny, de belangrijkste criticus van de Russische president Vladimir Poetin, is mogelijk een variant van de novitsjokgroep. Die vaste stof wordt enkel gevaarlijk wanneer ze wordt opgelost. Dat zegt chemicus Vladimir Oegljov in ‘Der Spiegel’. “Ik denk dat het mogelijk is dat het op zijn kledij werd aangebracht, denk maar aan zijn onderbroek.”

Vladimir Oegljov (73) hielp ooit bij de ontwikkeling van het gif novitsjok, waar de Russische opposant Aleksej Navalny het slachtoffer van werd. En dus weet hij waarover hij spreekt, in een interview met het Duitse blad Der Spiegel, dat Knack inkeek. Hoe Navalny precies vergiftigd werd, is nog niet geweten, al heeft de chemicus wel een vermoeden.

LEES OOK.Ontwikkeld om detectie te voorkomen en een favoriet wapen van de Russen: wat is het zeer dodelijke novitsjok?

“Anders dan bij Sergej Skripal in Salisbury is – voor zover we weten – niemand in zijn omgeving gewond geraakt. Ik denk dus dat ze deze keer een andere variant van de novitsjokgroep hebben gebruikt: A-242. Dat is een vaste stof die enkel gevaarlijk is als ze wordt opgelost. Ik denk dat het mogelijk is dat die op zijn kledij werd aangebracht, denk maar aan zijn onderbroek. Het kan aangebracht zijn in zijn hotelkamer, of in de stomerij, als hij zijn kleren liet reinigen”, vertelt hij.

“Jarenlang blijven zweten”

“Om dit soort novitsjoksubstantie op de kledij aan te brengen, moet je het oplossen, bijvoorbeeld in een oplosmiddel zoals dimethylformamide, maar dan beter in een stof die reukloos is. Door het oplosmiddel gaat de stof sneller door de huid en dringt ze sneller het lichaam binnen. Ik ben er zelf eens mee in contact gekomen, toen er problemen waren met een van de koelcontainers en een deel van de vloeistof op de achterkant van mijn rechterhand spatte. Ik heb mijn hand toen onmiddellijk in verdund zoutzuur gedompeld, en heb ze daarna afgespoeld met water en verder behandeld. Jarenlang is mijn hand blijven zweten.”

LEES OOK.Navalny uit kunstmatige coma gehaald, zijn toestand is verbeterd