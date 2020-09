Jonge Duivels vegen Duitsland met 4-1 van de mat en nemen optie op EK

De U21 van bondscoach Jacky Mathijssen maakten vanmiddag in Leuven indruk tegen Duitsland. Na hun 4-1-overwinning springen de jonge Duivels naar de eerste plaats in hun kwalificatiegroep. Ze staan zo met één been op het EK van 2022.

Eén ding was van bij de aftrap duidelijk: de twee ploegen wilden verzorgd voetballen. Dat leverde een leuk wedstrijdbegin op zonder al te veel kansen. Bij de Belgen toonde Alexis Saelemaekers zich vanop de rechterflank het bedrijvigst. Bij de Duitsers liet Anderlecht-huurling Lukas Nmecha zien dat hij over een stevige body én goeie voetjes beschikt.

Op het eerste doelgevaar was het wachten tot minuut 11. Centrale verdediger Maxim Leitsch kopte een corner van kapitein Geiger over. Drie minuten later voetbalden ook de Belgen hun eerste kansje bij elkaar. Na een goeie combinatie speelde Saelemaekers Trésor Ndayishimiye vrij aan de rand van de zestien. Zijn schotje ging naast het doel van Lennart Grill.

Het eerste gevaar van de jonge Duivels smaakte naar meer. Na goeie druk van Charles De Ketelaere kwam de bal bij Loïs Openda. Die zette Trésor oog in oog met Grill, maar de Duitse keeper redde.

Rood

En dan was er hét moment dat de wedstrijd deed kantelen. De Ketelaere zette Openda met een knappe diepe bal alleen voor doel. Amos Pieper zag nog maar één oplossing: Openda neerhalen. Dat deed hij ook, wat hem een rode kaart en de Duivels een vrije trap aan de rand van de zestien opleverde. De Ketelaere en Trésor zetten zich achter de bal en die laatste krulde hem enig mooi over de muur binnen. 1-0 voor de Belgen.

Tegen tien man kregen de jonge Duivels nog meer grip op het Duitse middenveld. Controlerende middenvelder Daouda Peeters kreeg geregeld ruimte, maar te vaak ging het te traag om de tegenstander écht pijn te doen.

Het was het middagje van Peeters niet, want op het halfuur ging de speler van Juventus in de fout in de eigen zestien. Nico Schlotterbeck ging met graagte liggen en scheidsrechter Fabbri floot voor de strafschop. Nmecha zette zich achter de bal: 1-1 en de Duitsers opnieuw in de wedstrijd.

Even leken de Belgen aangedaan door die gelijkmaker, maar vlak voor rust namen ze de match weer in handen en kwamen ze opnieuw aan kansen. Grill redde een kopbal van Hannes Delcroix en Zinho Vanheusden zag de zijne over vliegen.

Zelfde elan na rust

Tijdens de rust bleef de ongelukkige Peeters in de kleedkamer. Albert Sambi Lokonga kwam hem vervangen. De Duivels gingen verder op hun elan van de laatste vijf minuten voor de koffie. Controleren, combineren en zoeken naar een kansje.

En dat kwam er ook, zo rond de vijftigste minuut. Orel Mangala speelde De Ketelaere vrij aan de rand van het Duitse strafschopgebied. De middenvelder van Club Brugge duwde de bal heerlijk in de linkeronderhoek voorbij Grill: 2-1.

Een dikke vijf minuten later konden de Belgen de score al verder uitdiepen. Schlotterbeck legde Openda neer in de zestien: strafschop. Trésor trapte die binnen, zachtjes door het midden.

Na de 3-1 kwam er nog meer ruimte. Dat leverde hier en daar wat nonchalance, maar ook kansen op. Sambi Lokonga werkte de bal met een hakje tot bij Trésor. De uitblinker vond Openda voor doel, die zo ook zijn doelpuntje nog meepikte: 4-1.

Na hun overwinning springen de jonge Duivels over Duitsland naar de eerste plaats in hun kwalificatiegroep. Met alleen nog wedstrijden tegen Wales, Moldavië en Bosnië en Herzegovina op het programma, ligt een ticket voor het EK voor het grijpen.