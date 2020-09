Naaktbeelden van BV’s gretig gedeeld: valt het internet te stoppen en zullen de foto’s en video’s ooit verdwijnen?

Duizenden mensen hebben intussen de naaktfoto’s van “drie bekende Vlamingen” gezien. Wie ze doorstuurt, is strafbaar. Het is echter erg moeilijk te achterhalen wie dat ook effectief deed. De slachtoffers kunnen bovendien dan wel een klacht indienen bij de politie, maar daarmee is het niet zeker dat de beelden ook voorgoed van het internet verdwijnen. “Dat het hier om BV’s gaat, spreekt niet in hun voordeel.”