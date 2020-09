Standard stelt Congolese aanvaller Jackson Muleka officieel voor

Standard heeft zich officieel versterkt met de Congolees Jackson Muleka. De 20-jarige aanvaller komt over van TP Mazembe (85 wedstrijden / 57 goals). De Rouches betalen zo’n 1,5 miljoen euro.

De verwachtingen rond Muleka liggen hoog. De snelle spits geldt in Congo als groot talent en genoot ook interesse van enkele Franse clubs. Vorig jaar werd hij nog verkozen tot beste speler van de Congolese competitie. Muleka is op alle posities voorin inzetbaar, maar speelt bij TP Mazembe voornamelijk als spits. Op die positie maakte hij indruk in de voorbije editie van de Afrikaanse Champions League. In tien matchen scoorde hij zeven keer.

In Luik tekent hij een contract voor vier jaar, met een optie op een bijkomend seizoen. Standard legt rond de 1,5 miljoen euro op tafel. Bovendien verdient TP Mazembe 45% van de meerwaarde bij doorverkoop.