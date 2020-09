Spanningen Wit-Rusland: Loekasjenko voorziet val Poetin bij vertrek

Als het regime van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko valt, gebeurt dat daarna ook met de regering van grote buur en bondgenoot Rusland. Het omstreden staatshoofd, dat al weken tienduizenden Wit-Russen hoort roepen om zijn vertrek, zei dat dinsdag volgens Russische media.

“Weet je wat we hebben geconcludeerd met het Russische establishment en leiderschap? Als Wit-Rusland valt, dan zal Rusland de volgende zijn”, tekende het Russische staatspersagentschap RIA Novosti op.

Eerder op de dag zei Loekasjenko (66) dat hij misschien iets te lang aan de macht is gebleven, maar dat hij de enige is die het land nu kan beschermen. Zijn aanhangers zullen worden aangevallen als hij opstapt, zei hij. Ondanks de massale protesten blijft hij dus op zijn post. Wel zei hij vervroegde verkiezingen niet uit te sluiten, maar daarvoor moet volgens hem de grondwet worden gewijzigd.

Loekasjenko regeert sinds 1994 over Wit-Rusland en claimt te zijn herkozen bij de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Volgens zijn tegenstanders en de internationale gemeenschap was sprake van fraude.

Loekasjenko reist “in de komende dagen” af naar Moskou voor gesprekken, meldde het Kremlin maandag. President Vladimir Poetin zei eerder dat hij manschappen in reserve heeft om zo nodig de ordehandhavers in Wit-Rusland te helpen nadat Loekasjenko dat had verzocht.