Man twee dagen na elkaar dronken achter het stuur: “Na tweede scheiding zat hij er volledig door”

Gent - Een man wordt door de politie twee dagen na elkaar betrapt op dronken rijden. Eén van de keren heeft hij maar liefst twee promille in zijn bloed. De man mocht het maandag komen uitleggen op de Gentse politierechtbank.

“Je had één van de keren twee promille in uw bloed. Dan ben je volledig van de kaart. Gelukkig reed je toen niemand aan, want anders waren de gevolgen voor u veel erger.” De politierechter was maandag scherp voor een man die twee dagen na elkaar betrapt was op rijden onder invloed.

Op 5 oktober vorig jaar botste de man op een routine politiecontrole. Uit zijn ademtest bleek dat de man te veel gedronken had. Een dag later werd de man nogmaals gepakt voor rijden onder invloed.

Geen alcoholprobleem

De advocaat van de man riep de rechtbank op tot mildheid. “Mijn cliënt had net zijn tweede scheiding achter de rug. Toen zat hij er volledig door, maar ondertussen heeft hij zijn leven opnieuw op de rails. Zijn huisarts bevestigt ook dat de man geen alcoholprobleem heeft. Straf hem dan ook niet strenger dan nodig.”

De rechtbank veroordeelde de man uiteindelijk voor beide feiten tot een boete van 3.200 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel voor drie jaar. De man krijgt ook een rijverbod en een alcoholslot voor één jaar.