Iran plant nieuwe fabriek voor bouw van nucleaire centrifuges

De atoomenergieorganisatie van Iran (AEOI) heeft dinsdag plannen aangekondigd voor de constructie van een nieuwe voorziening om snellere centrifuges voor de verrijking van uranium te bouwen.

“Na de sabotage van een van onze loodsen zijn we nu van plan snellere en meer geavanceerde centrifuges te bouwen”, zei AEOI-topman Ali Akbar Salehi volgens het persbureau ISNA.

De nieuwe fabriek zal bij de nucleaire site van Natanz komen, aldus Salehi. In juli was er een explosie in Natanz, de grootste nucleaire site van Iran. Volgens functionarissen ging het om sabotage. Details werden uit “veiligheidsoverwegingen” niet bekendgemaakt. AEOI gaf naderhand toe dat de explosie zware schade had aangericht.

Sinds vorig jaar wijkt Iran geleidelijk af van de bepalingen van het nucleaire akkoord van 2015 dat in Wenen werd gesloten. Het reageert daarmee op de beslissing van de Verenigde Staten uit het akkoord te stappen en sancties op te leggen.

In januari kondigde Iran aan dat het zich niet zou houden aan de regels op centrifuges en hoeveelheden verrijkt uranium uit het akkoord. Vorige week meldde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat Iran tien keer meer verrijkt uranium heeft dan in het akkoord wordt toegestaan.