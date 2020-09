Met strafproces krijgt Bart De Pauw zijn zin, maar dat komt met een prijs: “honderden” sms’en straks op straat

Mechelen - Van “Je bent smoking hot, ik wil je neuken” tot “Ik zal mijn hoofd kaalscheren en Make-A-Wish inschakelen om onze droom te realiseren”. Nu er een officieel strafproces volgt voor Bart De Pauw is één ding zeker: alle pikante sms’en die de tv-presentator ooit stuurde, komen in de openbaarheid.

Er komt ergens begin volgend jaar een strafproces met beschuldigde Bart De Pauw. Zoveel is zeker na de beslissing van de Mechelse raadkamer dinsdagmiddag. Het dossier rond belaging en elektronische overlast waarin de tv-presentator centraal staat, werd verwezen naar de correctionele rechtbank, zoals het openbaar ministerie ook gevraagd had. Een volgende cruciale stap na een onderzoek dat bijna drie jaar in beslag heeft genomen. “In deze fase gaat het nog niet over schuld of onschuld”, zegt Mechels parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Wel zag het openbaar ministerie voldoende bezwaren om het dossier over te maken.” An-Sofie Raes en Christine Mussche, de advocates van de vermeende slachtoffers, spreken van een stap in de goede richting. En een hart onder de riem voor de vrouwen die zich verenigden tegen De Pauw. Zij wilden eigenlijk liever een proces vermijden, maar zagen hun aanzet tot bemiddelingspoging gekelderd door de advocaten van De Pauw .

An-Sofie Raes en Christine Mussche, de advocates van “een tiental” vrouwen. Foto: Olivier Matthys

In de openbaarheid

Nu er een strafproces volgt, krijgt De Pauw in zekere zin wat hij wil: zijn naam publiekelijk zuiveren en de twee jaar die hij theoretisch riskeert proberen om te buigen in een vrijspraak. De signalen die onze redactie bereiken wijzen op een strijdvaardige presentator. Nu het dossier officieel is doorverwezen, lijkt er van enige vorm tot (nieuwe) bemiddeling met “een tiental” actrices die hem van stalking en grensoverschrijdend gedrag beschuldigen, definitief geen sprake meer. Het is kaarten op tafel, hard tegen hard. Met een proces dwingt De Pauw de vrouwen om in de openbaarheid te treden, al benadrukken hun advocates dat er nog bekeken wordt of ze daadwerkelijk zullen afzakken naar het proces. Dat alle “honderden” sms’en die hij in een dronken/flirterige/geile bui stuurde binnenkort in de openbaarheid zullen komen, neemt De Pauw erbij.