Van het applaus worden de helden van de zorg niet rijk, van hun salaris ook niet: “We hopen dat dit ommekeer is”

We hebben er lang voor geapplaudisseerd ’s avonds, maar rijk worden de helden van de zorg niet van hun essentiële werk tijdens de coronacrisis. Uit cijfers van Statbel blijkt dat een zorgkundige 1.000 euro bruto minder verdient per maand dan het gemiddelde loon in ons land. Ook verpleegkundigen worden allerminst royaal betaald. Daar komt verandering in met een loonsverhoging. “De coronacrisis heeft eindelijk het respect doen groeien.”