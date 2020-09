Viroloog Steven Van Gucht: “Rousseau moet minstens negen dagen in quarantaine”

Sp.a-voorzitter en preformateur Conner Rousseau moet in principe minstens negen dagen in quarantaine, nu is gebleken dat Open Vld-voorzitter en co-preformateur Egbert Lachaert positief testte op het coronavirus. Dat zegt Steven Van Gucht van Sciensano. Ook andere personen die “hoogrisicocontact” hadden met Lachaert moeten in quarantaine, ondanks een negatieve test.

Lachaert liet zich dinsdagochtend testen en kreeg in de namiddag te horen dat hij besmet was met het coronavirus. “Hij gaat onmiddellijk veertien dagen in quarantaine”, zo liet zijn woordvoerder weten. Maar, zo benadrukt Van Gucht, omdat hij een bevestigd geval is, moet hij minstens zeven dagen in zelfisolatie. Daarbij gelden nog strengere regels dan bij een quarantaine.

“Ik ben net negatief getest en zal me over twee dagen opnieuw laten testen”, liet Rousseau daarna op Twitter weten. “In tussentijd kan ik mijn werk voortzetten, met alle voorzorgen.”

Maar ondanks die eerste negatieve test moet Rousseau volgens de richtlijnen van Sciensano wel degelijk in quarantaine gaan voor veertien dagen, net als alle andere mensen met wie Lachaert “hoogrisicocontact” had. Daaronder valt onder meer iedereen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte en binnen 1,5 meter van de Open Vld-voorzitter is geweest. “Mensen die op vergaderingen aanwezig waren, maar afstand hielden of een mondmasker droegen, moeten misschien niet in quarantaine, maar het is aan de gezondheidsinspecteur om die afweging te maken”, zegt Van Gucht. “Voor laagrisicocontact geldt geen quarantaine, maar de betrokkenen moeten buitenshuis wel steeds een mondmasker dragen, altijd afstand houden en opletten op handhygiëne.”

“Over twee dagen”?

Wie in quarantaine moet, kan die alleen vroeger dan veertien dagen stopzetten als ook en tweede test negatief blijkt. “Maar die tweede test moet dan wel ten vroegste negen dagen na het laatste risicocontact en minstens vijf dagen na de eerste test worden afgenomen”, benadrukt Van Gucht. Dat heeft te maken met de incubatieperiode. “In die beginperiode kan het virus verborgen aanwezig zijn in het lichaam. Daarom zeggen we altijd dat een negatieve test een quarantaine niet vervangt.”

De door Rousseau aangekondigde tweede test “over twee dagen” komt dus te vroeg. In het beste geval moet de sp.a-voorzitter negen dagen in quarantaine blijven.

Ondertussen verspreidden Lachaert en Rousseau dinsdagavond een korte gezamenlijke mededeling. Daarin zeggen de preformateurs dat iedereen - ook de partijvoorzitters die deelnamen aan de onderhandelingen en medewerkers - “correct de geldende regels - bijvoorbeeld inzake quarantaine - nauwgezet zal toepassen”.