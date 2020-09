Autoriteiten zouden hebben geprobeerd om protestleidster Kolesnikova te deporteren

De Wit-Russische autoriteiten hebben geprobeerd om protestleidster Maria Kolesnikova onder dwang het land uit te zetten. Volgens haar aanhangers kon Kolesnikova zich met succes verzetten door haar paspoort te verscheuren. Eerder raakte al bekend dat ze werd opgepakt.

Oppositievertegenwoordiger Anton Rodnenkov was er naar eigen zeggen bij toen Kolesnikova “werd gedwongen om achteraan in een voertuig plaats te nemen”. Ze zou hebben geroepen dat ze “nergens heen ging”. Kolesnikova verscheurde vervolgens haar paspoort en kon via het raampje van de auto uit het voertuig kruipen, verklaarde Rodnenkov vanop een persconferentie in Kiev.

Ook oppositievertegenwoordiger Ivan Kravtsov bevestigt die versie. Kravtsov werd naar eigen zeggen samen met Rodnenkov maandagochtend in Minsk met dwang meegenomen door onbekenden terwijl ze zich naar het appartement van Kolesnikova begaven. De twee mannen werden geboeid en met een zak over het hoofd overgebracht naar verschillende administratieve gebouwen, waar ze werden ondervraagd. Ook werd er gedreigd met gerechtelijke stappen tegen hen. Uiteindelijk stelden de autoriteiten hen naar verluidt voor om samen met de oppositieleidster het land te verlaten.

Voertuig naar neutrale zone

Het trio werd met een voertuig naar de neutrale zone in het grensgebied van Wit-Rusland en Oekraïne gebracht. De twee mannen - beide lid van de Coördinatieraad van de oppositie - gingen de grens over, maar Kolesnikova weigerde en werd opgepakt.

Maria Kolesnikova is van de drie vrouwelijke oppositieleden die zich tijdens de presidentiële campagne manifesteerden, de laatste die nog in Wit-Rusland is. De andere twee, Svetlana Tichanovskaja en Veronika Tsepkalo, zitten in het buitenland in ballingschap.