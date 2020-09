UEFA zal 575 miljoen euro terugbetalen aan televisiezenders

Andrea Agnelli, de voorzitter van de European Club Association (ECA), liet dinsdag weten dat de UEFA 575 miljoen euro zal terugbetalen aan de televisiezenders, omdat de Europese competities gezien de coronacrisis lange tijd stil lagen en er nadien ook minder wedstrijden werden afgewerkt in de Champions League en de Europa League dan oorspronkelijk was gepland.

Agnelli wist in een virtuele vergadering van de belangenvereniging van Europese topclubs te vertellen dat “dat allemaal geld is dat niet zal worden verdeeld”. Volgens het originele contract zou de UEFA 3,25 miljard euro verdienen in het afgelopen seizoen, waarvan 2,55 miljard herverdeeld zou worden onder de ploegen die deelnamen aan de Europa League en Champions League.

Het is niet duidelijk of de volle 575 miljoen euro de clubs wordt ontzegd of dat de UEFA zelf ook verliezen lijdt.

De Champions League en de Europa League werden in maart stilgelegd, om uiteindelijk in augustus afgewerkt te worden in een minicompetitie, waarbij de halve finales en kwartfinales in één wedstrijd werden beslist in plaats van twee.

Agnelli, die ook voorzitter is van de Italiaanse kampioen Juventus, gaf verder nog aan dat de Europese ploegen ongeveer 4 miljard euro verlies zouden lijden in de seizoenen 2019-20 en 2020-21 door het coronavirus. Niet enkel de misgelopen ticketverkoop liggen mede aan de basis daarvan, maar ook sponsordeals en transfers zullen minder geld opleveren.

Agnelli stelde ook voor om de besprekingen voor de geplande hervormingen van de Champions League vanaf het seizoen 2024 uit te stellen tot 2021.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)