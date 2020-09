We blijven met een berg vakantiedagen zitten door corona: “Veel bedrijven zullen dit voelen”

Door de coronacrisis, tijdelijke werkloosheid en geschrapte vakanties, zitten heel wat werknemers nog met een groot aantal verlofdagen die nog niet zijn opgenomen. Gemiddeld gaat het om acht dagen. “Veel bedrijven zullen dit voelen”, zegt Séverine Maebe van Attentia.

Nog dik drie en een halve maand en daar lonkt al het jaar 2021. Een blik op de verlofdagen zal veel werknemers doen schrikken: de meesten hebben nog veel over. Meer dan vroeger alleszins, zo blijkt uit een analyse van hr-dienstverlener Attentia bij meer dan 100.000 werknemers.

“Er is tot 31 augustus 12 procent minder jaarlijks verlof opgenomen dan vorig jaar”, zegt Tim Bourguignon, analist bij Attentia. “De gemiddelde openstaande tellerstand van jaarlijkse vakantie is acht dagen. Tegenover 6,5 dagen het jaar voordien.”

Dat komt uiteraard door de coronacrisis. “In april en mei is veel minder verlof opgenomen. Veel mensen zaten toen in tijdelijke werkloosheid”, zegt Séverine Maebe, juriste bij Attentia.

In juli is de situatie dan genormaliseerd. Maar in augustus namen de vakanties weer een dip, dat hangt ongetwijfeld samen met de reisbeperkingen die veel mensen hun verlof hebben doen annuleren.

Overgebleven werk

Gemiddeld anderhalve dag, dat lijkt weinig. “Toch is dit echt een wezenlijk verschil”, zegt Bourguignon. “Normaal variëren die cijfers nauwelijks, jaar na jaar.”

“Voor een bedrijf van duizend werknemers is anderhalve dag per werknemer natuurlijk wel een flink pak”, zegt Séverine Maebe. “Veel bedrijven zullen dit voelen in hun werking. Het overgebleven werk zal ook moeten worden gedaan door het personeel dat er wel nog is.”

Het gaat in de analyse alleen om de twintig dagen wettelijk verlof. “Dat zijn ook dagen die echt op moeten voor het einde van het jaar”, zegt Maebe. “Je kan ze niet overdragen naar 2021.”