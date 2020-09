Avondklok in Franse departement Nord dat aan België grenst, horeca moet om half één ’s nachts sluiten

Rijsel centrum Foto: Hans Lucas via AFP

In Rijsel, dé winkelstad bij uitstek voor heel veel West-Vlamingen, was ze al ingevoerd. Maar nu wordt de avondklok ook uitgebreid naar de rest van het Franse departement Nord. Bars, winkel en restaurants moeten de deuren sluiten van half één ’s nachts tot zes uur ‘ s ochtends.

Door een toename van het aantal besmettingen moesten de extra coronamaatregelen genomen worden. In het noordelijk departement is het aantal bevestigde besmette gevallen per 100.000 inwoners de afgelopen week toegenomen van 64,3 naar 89,5. “Zorgwekkend”, klinkt het bij de autoriteiten.

En dus moest er iets gebeuren. Lees: meer controles en ook meer boetes. Sinds midden augustus werden er 870 controles uitgevoerd. 52 mensen kregen een proces-verbaal omdat ze de richtlijnen van de overheid niet naleefden.

Rode coronazone

Het Noorderdepartement voert mee het lijstje aan van rode coronazones in Frankrijk. Ook Bas-Rhin, Seine-Maritime, Côte-d’Or, de twee departementen van Corsica in de Middellandse Zee en het overzeese departement Réunion kleuren rood. Rijsel en omgeving, Rouen, Le Havre, Straatsburg en Dijon werden rode steden.

Dat betekent dat nu al 28 Franse departementen de hoogste waarschuwing gekregen hebben. Parijs en Bouches-du-Rhône kregen al op 14 augustus dat etiket.

Concreet betekent een rode zone in Frankrijk dat de plaatselijke autoriteiten over meer mogelijkheden beschikken om maatregelen te nemen, in functie van “de lokale epidemiologische gegevens”. (cdh)