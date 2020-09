Kevin De Bruyne wint belangrijkste individuele trofee in Engeland

Een kwartier voor hij met de Rode Duivels aan de interland tegen IJsland begon, is Kevin De Bruyne in Engeland uitgeroepen tot PFA Player of the Year. Dat is de belangrijkste individuele onderscheiding voor voetballers over Het Kanaal, uitgereikt door de Professional Footballers’ Association. De Bruyne kreeg uiteraard ook een plaatsje in het PFA Premier League team van het jaar.

Kevin De Bruyne is de eerste speler van Manchester City die deze trofee wint. Hij is niet de eerste Belg, die primeur was voor Eden Hazard. “Het is een geweldige eer om door mijn collega’s en tegenstanders op het veld verkozen te worden. Dat ze mij als beste speler kiezen is geweldig. Het is een beetje vreemd dat ik de eerste City-speler ben die deze eer te beurt valt als je kijkt naar welke spelers hier ooit al gevoetbald hebben en hier nu nog voetballen.”

