Queen Elizabeth verhuist na zomerstop in Balmoral naar Sandringham om “privé tijd door te brengen” met prins Philip

Koningin Elizabeth (94) keert na haar zomerverblijf in het Schotse Balmoral niet zoals gebruikelijk terug naar Buckingham Palace in Londen. Volgende week verhuist ze samen met haar man naar Sandringham House in Norfolk. “Om privé tijd door te brengen”, zegt een woordvoerder van het paleis.

Pas in oktober gaat de Queen terug naar Windsor Castle, waar ze zich eerder tijdens de coronacrisis isoleerde. En vervolgens naar Buckingham Palace, waar ze midden oktober haar koninklijke taken beetje bij beetje weer zal opnemen. “Voor geselecteerde doelgroepen”, klinkt het.

Of prins Philip (99) met zijn echtgenote zal meekomen blijft voorlopig nog een vraagteken. Wellicht blijft hij in Sandringham, omdat een terugkeer, gezien zijn hoge leeftijd, te vermoeiend zou kunnen zijn.

Sandringham House in Norfolk Foto: © Tim Oram

Of de Queen in het najaar vaak in Buckingham Palace zal toeven, zal afhangen van de geldende coronamaatregelen en hoe het risico voor de koningin wordt ingeschat.

Ook wordt al gekeken op welke wijze de Queen op 8 november kan deelnemen aan de jaarlijkse herdenking van de oorlogsdoden op Remembrance Sunday. Aan de plechtigheid bij de Cenetaph in Londen nam ze sinds 2016 al niet meer actief deel.

Haar krans werd gelegd door prins Charles, terwijl ze zelf toekeek vanaf het balkon van het tegenoverliggende Foreign and Commonwealth Office.

Het is nog onduidelijk in welke mate de altijd massale plechtigheid, waaraan duizenden veteranen deelnemen, dit jaar doorgang kan vinden.