Assisen Vlaams-Brabant: “Ololo chanteerde mijn moeder”

“Hij heeft mijn moeder gechanteerd.” Dat verklaarde Joseph Odinga, zoon van slachtoffer Elizabeth Wafula, dinsdag voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven op de tweede dag van het proces tegen James Ololo. Odinga was de derde hond in het kegelspel. Zijn moeder wilde ook hem weg uit haar huis.

James Ololo (58) wordt beschuldigd van moord op Elizabeth Wafula in haar woning in Overijse op 4 oktober 2017. Zijn 53-jarige ex-partner wilde hem al langer uit haar huis. De Nederlander van Keniaanse origine bracht haar om het leven met drie messteken. Joseph Odinga (32) leerde Ololo van nabij kennen toen die in 2012 zijn intrek nam bij zijn moeder.



“Vanaf het begin verliep onze relatie heel slecht. Ololo was verbaal agressief. Naar mij, maar ook naar mijn moeder en eigenlijk naar iedereen. Hij had altijd gelijk en als je hem durfde tegen te spreken, kwam er zware ruzie van. Mijn moeder kon veel incasseren en ging conflicten liever uit de weg. Zelf hield ik me aanvankelijk ook koest, maar later ging ik de confrontatie wel aan.”

De relatie tussen zijn moeder en Ololo verliep volgens Odinga goed tot 2014. Het jaar nadien verhuisde Ololo mee naar de nieuwe woonst van Wafula in Overijse. “Ze hadden toen al geen relatie meer. Mijn moeder heeft me zelf verteld dat ze aparte slaapkamers hadden.”

“Ze wilde Ololo uit het huis zetten”

Assisenvoorzitster Veerle Aelbrecht wilde weten waarom Ololo dan toch mee mocht naar het pand in de Schemeringlaan. “Hij heeft haar gechanteerd. In ruil voor renovatiewerken dwong hij een schulderkenning van vijftien procent van de waarde van het huis af. Hij organiseerde de werken en liet die door anderen uitvoeren. Zelf nam hij alleen de afbraakwerken op zich. Ze gaf hem ook geld voor zijn onderhoud, zo’n 600 euro per maand. Daar schaamde ze zich voor. Ze wilde Ololo uit het huis zetten, maar de schulderkenning hield haar tegen. Het was een schande dat hij uit haar hand leefde.”

Volgens Odinga namen de ruzies toe, ook en vooral in heftigheid. Niet alleen tussen Ololo en Wafula, maar ook tussen Ololo en Odinga zelf, die na een korte onderbreking weer bij zijn moeder was komen wonen. “Op een avond bedreigde hij mij. Hij gooide met een bloempot en probeerde mij te slaan, maar was daar te dronken voor. Een andere keer zei hij dat ik moest opletten, want dat hij mij in mijn slaap zou doden. Ololo raakte steeds meer aan de drank. Ik had mijn twijfels over hoe het verder moest met mijn moeder. Maar ik had niet verwacht dat zoiets zou gebeuren.” Ook tussen moeder en zoon boterde het van geen haar. Wafula wilde ook hem uit haar huis. Op 2 oktober 2017, twee dagen voor de feiten, verhuisde Odinga naar een eigen stekje. “Haar beslissing stond vast. Ze ging haar huis verhuren en had al een kantoor onder de arm genomen.”

Kelder opruimen

In de zomer van 2017 was Odinga samen met zijn moeder de kelder aan het opruimen. “Ololo had twee flessen wijn gedronken in amper een kwartier tijd. Hij kwam naar beneden en sloeg mijn moeder op de arm.” Bart Siffert, advocaat van Ololo, zwaaide met een proces-verbaal na een klacht van Wafula op 2 september. In zijn verhoor stelde Odinga dat er in de kelder scheldwoorden waren gevallen, maar dat het niet tot slagen of bedreigingen was gekomen. De voorzitster dwong de getuige niet om de waarheid te vertellen. Als burgerlijke partij had Odinga geen eed afgelegd en kon hij dus wegkomen met zijn tegenstrijdige verklaringen.