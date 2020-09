Van de tafel met luchtgordijn tot de desinfectie-ijskast: creatief met corona

Corona brengt ons praktische problemen waarvan we een jaar geleden niet konden vermoeden dat het ooit problemen zouden zijn. Samen aan tafel zitten, bijvoorbeeld. Of gewoon dezelfde bal gebruiken bij de voetbalclub. Gelukkig zijn daar vernuftige geesten die met praktische oplossingen komen. Zoals een koelkast die zoutvaatjes desinfecteert, een machine die voetballen ontsmet, of een tafel die je uitgeademde lucht de hoogte in stuwt. “Wat standaardonderdelen en wat inventiviteit, daar komt het op neer.”

De voetbalontsmetter

Foto: Dirk Vertommen

Bij voetbalclub K.SK. Heist, in Heist-op-den-Berg, sparen ze dezer dagen duizenden euro’s aan desinfecterende sprays uit. Kersvers voorzitter Johan Giebens bedacht dat het een gepeperde rekening zou opleveren: elke week honderden ballen ontsmetten. Dus stak hij zelf een ontsmettingsmachine in elkaar. “Ik kwam uit bij een systeem dat gebruikmaakt van ozon om organisch materiaal op de ballen te neutraliseren. UV-licht neutraliseert op zijn beurt de ozon.” “Organische stoffen overleven een ritje door het toestel niet. De ozon zet zich er als een magneet op vast, ook in de kleine ribbeltjes van de bal. Het kostte ongeveer een maand om van het concept tot het eindproduct te komen, maar het in elkaar zetten zelf kostte eigenlijk maar een dag. Wat standaardonderdelen en wat inventiviteit, daar komt het op neer”, zegt Giebens. Intussen zijn al enkele andere clubs gefascineerd. “Mocht er echt interesse zijn, dan is er de mogelijkheid om toestellen aan anderen te leveren. Als kleinere clubs elkaar niet steunen, dan zou dat alleen maar nadelig zijn voor de sport.”

Tafel met luchtgordijn

Foto: EVB

Pascal Mannekens uit Boortmeerbeek verdiept er zich al in sinds het begin van de coronacrisis: de ontwikkeling van een geventileerde tafel. Met luchtgordijn. Dat zit zo, volgens de ondernemer: “Dit gepatenteerd systeem combineert een degelijke, robuuste tafel met centraal een luchtverversingsysteem dat de uitgeademde lucht naar boven stuwt, weg van de persoon die recht tegenover je zit. De lucht wordt ook gefilterd met het ingebouwde reinigingssysteem”.

Voordeel: je kan samen aan tafel zitten, zonder mondmasker, zonder wand van plexiglas en zonder anderhalve meter afstand te houden. De eerste collectie en modellen van de coronatafels zijn klaar. Ze kregen de naam Erika. Wanneer geen ventilatie is vereist zoals buiten, kan de luchtreiniger op een eenvoudige manier uit de tafel worden gedemonteerd en vervangen door een decoratie. Mannekens zegt nog dat de tafel inzetbaar is voor verschillende toepassingen zoals vergaderingen, horeca of thuis in de woonkamer.

IJskast wordt desinfectiekamer

Foto: Kristof Van Rompaey

Danny Schoovaerts, zaakvoerder van brasserie Oud Egypte In Heist-op-den-Berg, gebruikt ozon – ontsmettend gas waarmee drinkwater , jacuzzi’s en zwembaden worden ontsmet – om menukaarten, zout- en pepervaatjes en glazen grondig te desinfecteren. “Mijn vader begon in de jaren tachtig zulke apparaten te repareren voor een Oostenrijker die een bedrijf in hot tubs had”, legt hij uit. “Ikzelf heb er ooit een eindwerk over gemaakt. Dat wilde ik dus niet zomaar verloren laten gaan.”

Toen Danny in zijn brasserie een oude frigo zag staan die klaar was voor het containerpark, en hij de maatregelen hoorde die de heropening van de horeca met zich zouden meebrengen, klikte de puzzel spontaan in elkaar. “Zaken als menukaarten of zout- en pepervaatjes mogen niet op tafel blijven staan om het risico op overdracht van het virus tegen te gaan”, zegt hij. “Dat zou betekenen dat we moeten investeren in wegwerpzakjes. Een extra kost waar je weinig aan hebt. Onze menukaart op een paneel weergeven, zie ik ook niet zitten omdat ze best uitgebreid is. Ze raadplegen op een smartphone zou voor de oudere klanten dan weer moeilijk gaan.” Dus besliste Danny om één van zijn ozonapparaten in die oude frigo te monteren. Hij doopte de uitvinding de desinfectiekamer. “Alles komt er na vijf minuten kraaknet uit.”