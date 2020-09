“Mijn broertje kreeg contract als hij eerst ‘paar vieze dingen’ deed”: jeugdclubs getuigen over sportief directeur KSV Roeselare

“In onze ogen was hij een fantast. Een zelfverklaarde voetbalkenner die vooral zijn eigen leugens geloofde.” In het jeugdvoetbal, waar Jolan F. (25) de ene ploeg na de andere afschuimde, lijkt niemand te begrijpen dat zo’n dubieus figuur het tot sportief directeur van KSV Roeselare schopte. Een ploeg die regelrecht de afgrond dreigt in te gaan na de arrestatie van de twintiger voor zedenfeiten bij jonge voetballers. “Mijn broer kwam enthousiast thuis dat hij een contract bij Waasland-Beveren kon krijgen door hem”, vertelt de zus van een van hen. “Leuk, dacht ik. Tot ik zijn chatberichten las.”

“Eindelijk zit die man in de gevangenis. Zo’n figuur wil je als ouder of familie niet in de buurt van je kind. Mijn kleine broertje heeft geluk gehad dat ik op tijd zijn WhatsApp-berichten had gelezen ...