Kevin De Bruyne: “Wat gebeurd is deze week heb ik niet meegenomen op het veld”

Voor de derde keer vader, een rechtszaak tegen zijn manager, de belangrijkste individuele prijs in Engeland en tot slot twee assists met de Rode Duivels tegen IJsland: Kevin De Bruyne beleefde allicht de gekste week uit zijn carrière. “Het is een hele goed week geweest voor mezelf”, zei Kevin De Bruyne.

LEES OOK. Rode Duivels geven IJsland geen kans en blijven perfect in de Nations League

Het belangrijkste was natuurlijk de geboorte van mijn dochter Suri. Alles gaat goed met haar en met mijn vrouw. Ook de PFA-award winnen was een hele eer. Het is de eerste keer dat een City-speler die krijgt. Ik heb de dingen die gebeurd zijn de afgelopen week niet meegenomen op het veld. Ik wilde goed spelen voor de ploeg en proberen mijn beste niveau te halen. Ik had op voorhand met de coach gesproken. Ik had gevraagd om pas naar België te komen na de geboorte van Suri. We hadden bijna dagelijks contact met elkaar. Vrijdagochtend heb ik hem gebeld en dan hadden we afgesproken dat ik zondag zou komen. Wetende dat het maar drie dagen is en ik dan weer naar huis mag, valt dat best mee. City was op de hoogte van mijn plannen. De ploeg keurde het goed. Ik heb vorige week in Manchester alleen getraind met de physcial coach dus op zich had ik maar een week echt stil gelegen.”

Toch was De Bruyne niet zeker hoe goed hij zou zijn tegen IJsland. “Het was wat afwachten. In het begin wilde ik niet te veel risico nemen omdat ik de afgelopen drie weken niet veel getraind heb, maar ik voelde mij vrij snel oké. Het begin van de wedstrijd was heel moeilijk. Ze stelden zich compact op, daarom was het moeilijk om oplossingen te vinden. In de tweede helft kwamen er meer gaten en speelden we goed. Ik vond trouwens onze tweede helft in Denemarken ook heel goed. Ik denk dat iedereen in het begin wat op z’n hoede was door de korte voorbereiding.”

Foto: BELGA

Toby Alderweireld: “Als je zoveel kan scoren tegen een ploeg die met elf achter de bal staat, mag je tevreden zijn”

Toby Alderweireld kreeg in het Nations League-duel tegen IJsland de aanvoerdersband bij de Rode Duivels ter ere van zijn 100ste cap. De verdediger maakte er ondanks een vroege achterstand wel een feestje van. 5-1 luidde de eindstand. “Wij staan mentaal heel sterk”, vertelde de verdediger van Tottenham Hotspur achteraf voor de camera’s van VTM.

“Ik ben heel tevreden”, vertelde de jubilaris. “Het was een moeilijke match, want die IJslanders kwamen niet naar België om te voetballen. Soms stonden ze met elven achter de bal. Als je dan nog zoveel goals kan maken, mag je tevreden zijn denk ik. Volgens mij was het ook wel een beetje een reactie op die vroege 0-1. Maar wij staan mentaal heel sterk en boeken hier een goeie overwinning.”

Alderweireld erkende dat het tijdstip van de interlands - voor veel Rode Duivels nog voor de start van het seizoen - niet evident was. “Je mist toch een bepaalde scherpte, af en toe een pass die misgaat, maar dat is normaal bij beide kanten. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met die zes op zes, en geloof dat we toch wat stappen hebben gezet op conditioneel vlak.”

Roberto Martinez: “Verschaeren was outstanding”

Bondscoach Roberto Martinez was na afloop zijn immer positieve zelve. “Ik ben heel blij met deze wedstrijd. IJsland verdedigde goed en die tegengoal wilden we koste wat kost vermijden. Gelukkig vonden we in de tweede helft de juiste snelheid en waren we sterk aan de bal. De hele prestatie van het team was goed. Je mag niet vergeten dat het tien maanden geleden was dat we samenkwamen. Het is logisch dat niet alles ging even vlot ging en er af en toe wat frustratie was omdat de bal niet snel genoeg rond ging. Het toont dat de spelers echt willen winnen en vooruit wilden voetballen. Verschaeren was outstanding. Hij is een meester in de ruimte vinden. Doku kende een moeilijke start, maar speelde uiteindelijk wel zijn wedstrijd. Mertens was ook top. Hij is een voorbeeld voor al die jonge gasten. “