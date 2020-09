Batshuayi bevestigt uitleenbeurt aan Crystal Palace: “Jullie zitten op het goeie spoor”

Michy Batshuayi staat dicht bij een nieuwe huurovereenkomst staan met Crystal Palace. Toen de Rode Duivel, die twee keer scoorde tegen IJsland, voor de camera’s van de RTBF geconfronteerd werd met de naam van de club, antwoordde hij: “Jullie zitten op het goeie spoor.”

De 26-jarige aanvaller van de Rode Duivels verlengde zijn contract bij Chelsea met een bijkomend jaar. Chelsea hoopt nu dat Batsman zich in Zuid-Londen in de kijker speelt waardoor het hem volgend seizoen zou kunnen verkopen.

Batshuayi speelde in het voorjaar van 2019 al eens op uitleenbasis bij Crystal Palace. Hij scoorde toen zes goals, meestal als invaller. Vorig seizoen deed de Belg het seizoen vol bij Chelsea. Maar onder coach Frank Lampard zakte hij in de pikorde en komt hij niet meer in de plannen voor. Zijn contract loopt op het einde van dit seizoen af waardoor Chelsea Batshuayi gratis dreigde te moeten laten gaan. Om een deel van de transfersom van 40 miljoen euro te recupereren beslisten de Blues zijn contract met een bijkomend jaar te verlengen en hem dit seizoen elders in het uitstalraam te plaatsen. Zo kan “Batsman” volgende zomer nog een centje opbrengen.