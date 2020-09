Week na start schooljaar: eerste scholen dicht door coronabesmettingen

Antwerpen / Zelzate - Nauwelijks een week na de start van het nieuwe schooljaar moeten twee scholen dicht vanwege corona.

In de ­Hibernia-basisschool in Antwerpen testte een leerkracht positief. Omdat hij een vergadering had waarop de meeste andere leerkrachten aanwezig waren, moeten die allemaal twee weken in quarantaine. De ­ouders moeten al die tijd instaan voor de ­opvang. In Zelzate gaat de middenschool tot 20 september dicht na twee positieve gevallen. Beide scholen schakelen over naar afstands­onderwijs.

Intussen merken de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat er een zekere laksheid optreedt in scholen: ­leraars die te dicht bij elkaar in de leraarskamer zitten, of leerlingen die op de speelplaats en in de refter onvoldoende afstand houden. De CLB’s roepen de scholen op de regels strikt te blijven volgen.

